Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Никитин

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Семёнов

Мать: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1824 11.06.1824 Казённой Присецкой волости деревни Кладова крестьянин Киприян Прокопиев вдов с девкою Той же волости деревни Ягренева умершаго крестьянина Никиты Семенова дочерью его ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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