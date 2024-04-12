Василий Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Отец: Никита Семёнов
Поручитель!!! МК-1824 11.06.1824 Казённой Присецкой волости деревни Кладова крестьянин Киприян Прокопиев вдов с девкою Той же волости деревни Ягренева умершаго крестьянина Никиты Семенова дочерью его ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно