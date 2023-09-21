Демидова (Чупрова) Евдакия Фёдоровна
Место рожденияПриморский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупров Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Демидов Евгений Иннокентьевич
Отец ребёнка: Демидов Иннокентий Леонтьевич
Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно