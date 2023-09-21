Демидова (Чупрова) Евдакия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Чупрова) Евдакия Фёдоровна

Место рождения

Приморский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупров Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Иннокентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Демидов Евгений Иннокентьевич

Отец ребёнка: Демидов Иннокентий Леонтьевич

Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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