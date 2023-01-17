Шустов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Григорий

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Место рождения

Шкинь, Коломенский, Московская область

Дата рождения

04.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1908

Отец: Шустов Корнилий Иванович

Мать: Шустова Екатерина Дмитриевна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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