Шустова (Тихонова) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1908
Шкинь, Коломенский, Московская область
Witnesses:Иван Тимофеевич Шустов | Духосошествинский храм
Рождение ребёнка
Около ?.11.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шустов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно