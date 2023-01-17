Шустова (Тихонова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова (Тихонова) Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Шустов Иван Григорьевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Witnesses:Иван Тимофеевич Шустов | Духосошествинский храм
Рождение ребёнка
Около ?.11.1911

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шустов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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