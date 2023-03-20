Смысловский Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смысловский Павел Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

С 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1834 г.р.
1837 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гамова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Смысловская Элеонора Ильинична

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.12.1837

Сын: Смысловский Константин Павлович

Мать ребёнка: Смысловская Элеонора Ильинична

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смысловская Элеонора Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смысловская Элеонора Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смысловская Элеонора Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смысловская Элеонора Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
советник Псковского губернского правления
Смерть
С 1870
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