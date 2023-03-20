Смысловский Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиС 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гамова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Смысловская Элеонора Ильинична
Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.12.1837
Сын: Смысловский Константин Павлович
Мать ребёнка: Смысловская Элеонора Ильинична
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
советник Псковского губернского правления
Смерть
С 1870