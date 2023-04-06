Щипакина (Кирилова) Феона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Кирилова) Феона

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.04.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1851

Отец: Кириловъ Осипъ

Мать: Кирилова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1872

Сын: Щипакинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1874

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1883

Сын: Щипакинъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1888

Сын: Щипакинъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1891

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1892

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Марія

Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Марѳа

Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Вонифатій

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