Щипакина (Кирилова) Феона
Место рождения
Дата рождения08.04.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1851
Отец: Кириловъ Осипъ
Мать: Кирилова Авдотья
Рождение ребёнка
04.03.1872
Сын: Щипакинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій
Рождение ребёнка
01.05.1874
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій
Рождение ребёнка
10.12.1883
Сын: Щипакинъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій
Рождение ребёнка
20.02.1888
Сын: Щипакинъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій
Рождение ребёнка
19.07.1891
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій
Рождение ребёнка
13.12.1892
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Марія
Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Марѳа
Отец ребёнка: Щипакинъ Вонифатій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Вонифатій