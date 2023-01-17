Игнашева Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Игнашева Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
11.03.1899
Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Игнашева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно