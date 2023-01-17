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Игнашева Елизавета Петровна

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Место рождения

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Игнашев Федор Иванович

Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Игнашева Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1899

Сын: Игнашев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1901 ст.

Сын: Игнашов Павел Иванович

Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Игнашева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Игнашов Иван Алексеевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнашов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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