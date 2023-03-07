Солодянкина Мелания Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Мелания Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1746 и 1763

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Дементьева

Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Наталья Дементьева

Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Матрона Дементьева

Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Солодянкин Петр Дементьев

Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Солодянкин Максим Дементьев

Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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