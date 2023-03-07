Солодянкина Мелания Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1746 и 1763
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Дементьева
Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Наталья Дементьева
Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Матрона Дементьева
Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Солодянкин Петр Дементьев
Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Солодянкин Максим Дементьев
Отец ребёнка: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812