Олещенко Матвей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Олещенко Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Олещенко (Кнут) Пелагея Давидовна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Олещенко (Кнут) Пелагея Давидовна
Смерть
До 1830