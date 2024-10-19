Олещенко Матвей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлещенко Матвей Петрович

Олещенко Матвей Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олещенко (Кнут) Пелагея Давидовна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Олещенко Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Олещенко (Кнут) Пелагея Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Олещенко Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Олещенко (Кнут) Пелагея Давидовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1830
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.