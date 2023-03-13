Киселевъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Киселевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Киселевъ Петръ
Мать ребёнка: Киселева Домна Антонова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Киселева Домна Антонова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Кондратий
Мать ребёнка: Киселева Домна Антонова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Киселевъ Герасимъ
Мать ребёнка: Киселева Домна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Домна Антонова