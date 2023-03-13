Киселевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Киселевъ Семенъ

Мать: Киселева Степанида Михайлова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Киселевъ Петръ

Мать ребёнка: Киселева Домна Антонова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Киселева Домна Антонова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Кондратий

Мать ребёнка: Киселева Домна Антонова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Киселевъ Герасимъ

Мать ребёнка: Киселева Домна Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Домна Антонова

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