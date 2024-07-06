Рогуев Аркадий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Самосская (Рогуева) Надежда Аркадьевна
Мать ребёнка: Рогуева (Соколова) Татьяна Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1984