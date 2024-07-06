Рогуев Аркадий Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогуев Аркадий Платонович

Рогуев Аркадий Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогуева (Соколова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Самосская (Рогуева) Надежда Аркадьевна

Мать ребёнка: Рогуева (Соколова) Татьяна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.