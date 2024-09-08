Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1790 ст.
дата крещения - 08.01.1790 ФИО восприемников - того же уезда вотчины помещика Василия Ивановича сына Палчинова(?) села Алексина крестьянская жена Федора Михайловна Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Р... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 5 7 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел ... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 6 8 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты ... Показать все
Смерть
После 1795