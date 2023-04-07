Слугин Андриян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слугин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1947
Сын: Слугин Александр
Мать ребёнка: Слугина Анастасия
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слугин Петр
Мать ребёнка: Слугина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слугин Геннадий
Мать ребёнка: Слугина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слугин Анатолий
Мать ребёнка: Слугина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слугина Анастасия
Смерть
Около 1988