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Слугин Андриян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слугин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1947

Сын: Слугин Александр

Мать ребёнка: Слугина Анастасия

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слугин Петр

Мать ребёнка: Слугина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слугин Геннадий

Мать ребёнка: Слугина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слугин Анатолий

Мать ребёнка: Слугина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слугина Анастасия

Смерть
Около 1988
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