Шаманина (Пахтусова) Федора Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Пахтусова) Федора Алексеевна

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Место рождения

Шунема, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Шунема, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
20.04.1847 ст.

Муж: Шаманин Николай Николаевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1849 ст.

Сын: Шаманин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Николаевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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