Шаманина (Пахтусова) Федора Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1847 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1849 ст.
Сын: Шаманин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Шаманин Николай Николаевич
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно