Майманова Тамара Аднаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майманова Тамара Аднаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1937

Дата смерти

25.06.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майманов Павел Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.02.1961

Дочь: Майманова Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Майманов Николай Сойонович

Смерть
25.06.1974

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