Майманова Тамара Аднаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1937
Дата смерти25.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майманов Павел Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.02.1961
Дочь: Майманова Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Майманов Николай Сойонович
Смерть
25.06.1974