Потемкин Алексей
Место рождения
Дата рождения04.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.2000
Дочь: Потемкина Евгения
Мать ребёнка: Котик Анастасия
Рождение ребёнка
05.09.2002
Дочь: Потемкина Мария
Мать ребёнка: Котик Анастасия
Бракосочетание
14.02.2004
Жена: Котик Анастасия
Место жительства
Неизвестно