Потемкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкин Алексей

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

04.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
20.06.2000

Дочь: Потемкина Евгения

Мать ребёнка: Котик Анастасия

Минск, Минск
Рождение ребёнка
05.09.2002

Дочь: Потемкина Мария

Мать ребёнка: Котик Анастасия

Минск, Минск
Бракосочетание
14.02.2004

Жена: Котик Анастасия

Минск, Минск
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
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