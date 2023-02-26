Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Наталья Филипова
Мать ребёнка: не указана
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Кузина Елизавета Филипова
Мать ребёнка: не указана
сельцо Назарьево
Рождение ребёнка
1852
Сын: Блистанов Афанасий Филипов
Мать ребёнка: не указана
сельцо Назарьево
Смерть
Неизвестно