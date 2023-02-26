Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп

Филипп

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Наталья Филипова

Мать ребёнка: не указана

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Кузина Елизавета Филипова

Мать ребёнка: не указана

сельцо Назарьево
Рождение ребёнка
1852

Сын: Блистанов Афанасий Филипов

Мать ребёнка: не указана

сельцо Назарьево
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close