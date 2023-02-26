BOTZUNG (HENRICH) Marguerite Marguerite]
Место рожденияНе указано
Дата рождения1637
Дата смерти27.03.1721
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1657
Дочь: Houlard Marie
Отец ребёнка: Botzung Henri
Рождение ребёнка
10.11.1672
Рождение ребёнка
16.06.1675
Рождение ребёнка
18.04.1677
Рождение ребёнка
05.09.1678
Рождение ребёнка
1680
Дочь: ?
Отец ребёнка: Botzung Henri
Рождение ребёнка
18.10.1681
Рождение ребёнка
1686
Рождение ребёнка
1691
Дочь: ?
Отец ребёнка: Botzung Henri
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Botzung Henri
Смерть
27.03.1721
Weiskirch (Volmunster), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE