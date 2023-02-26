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BOTZUNG (HENRICH) Marguerite Marguerite]

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1637

Дата смерти

27.03.1721

Пол

Женский

Отец

1610 г.р.

Мать

1615 г.р.

Муж

1637 г.р.

Дети

Около 1657 г.р.
1672 г.р.
1675 г.р.
1677 г.р.
1678 г.р.
1680 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1637

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1657

Дочь: Houlard Marie

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
10.11.1672

Сын: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
16.06.1675

Сын: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
18.04.1677

Сын: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
05.09.1678

Сын: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
1680

Дочь: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
18.10.1681

Сын: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
1686

Сын: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
1691

Дочь: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Botzung Henri

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Botzung Henri

Смерть
27.03.1721
Weiskirch (Volmunster), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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