Страхов Яков Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Страхова Степанида Спиридоновна
Место жительства
С 10.10.1852
Новая Кулында, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Кулынду
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Кулынду
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно