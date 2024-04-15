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Страхов Яков Зиновьевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Страхов Зиновий Васильевич

Мать: Страхова Харитонья Никифоровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Страхова Степанида Спиридоновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Новая Кулында, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Кулынду
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Кулынду
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Степанида Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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