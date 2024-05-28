Трофимова Марья / Марфа Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиМежду 1863 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1800 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 160. Метрические книги и брачные... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1802 ст.
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Дмитриевич
Восприемник: того же села крестьянский сын Кондратей Козьмич Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. О... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1804 ст.
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Дмитриевич
дата крещения - 26.10.1804 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же губернии и уезда села Смоленского господина генерала Петра Сергеевича Свинь... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1807 ст.
Сын: Трофимов Ефим / Яфим Трофимович
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Дмитриевич
дата крещения - 26.03.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же губернии и уезда села Романова священника Семеона Леонтьевича сын его Федор... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1809 ст.
Сын: Трофимов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Дмитриевич
дата крещения - не написана место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же губернии и уезда села Смоленского господина генерала Петра Сергеевича Свин... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Сын: Трофимов Симеон / Семен Трофимович
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Трофимова) Агрипена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Трофимова Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Соловьев Трофимов Павел Трофимович
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Дмитриевич
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 50 лет, муж - Трофим Дмитриевич, 46 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 К... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 56 лет, муж - Трофим Дмитриевич, 52 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во лист... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 60 лет, муж - Трофим Дмитриевич, 56 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 65 лет, муж - Трофим Дмитриевич, 61 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 70 лет, муж - Трофим Дмитриевна, 70 лет 16 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 75 лет, муж - Трофим Дмитриевич, 75 лет 16 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 80 12 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 83 12 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докум... Показать все
Смерть
Между 1863 и 1870