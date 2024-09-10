Абрамова А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Ефрем Петрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Аврамов Артемий Ефремович

Отец ребёнка: Аврамов Ефрем Петрович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-197об
Рождение ребёнка
1850

Сын: Аврамов Федор Ефремович

Отец ребёнка: Аврамов Ефрем Петрович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-197об
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Аврамова) Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Аврамов Ефрем Петрович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198л
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Аврамова) Матрена Ефремовна

Отец ребёнка: Аврамов Ефрем Петрович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198л
Смерть
Неизвестно

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