Абрамова А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Аврамов Артемий Ефремович
Отец ребёнка: Аврамов Ефрем Петрович
ГАСО, 179-1-213-197об
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Аврамов Ефрем Петрович
ГАСО, 179-1-213-197об
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Аврамова) Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Аврамов Ефрем Петрович
ГАСО, 179-1-213-198л
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Аврамова) Матрена Ефремовна
Отец ребёнка: Аврамов Ефрем Петрович
ГАСО, 179-1-213-198л
Смерть
Неизвестно