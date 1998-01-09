Абросимов Даниил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбросимов Даниил Евгеньевич

Абросимов Даниил Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1998

Отец: Абросимов Евгений Владимирович

Мать: Абросимова Людмила Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close