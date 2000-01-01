Карломан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карломан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

710

Дата смерти

17.08.754

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
580

Сын: Пипин ланденский

Мать ребёнка: не указана

Рождение
710

Отец: Карл мартелл

Мать: Ротруда трирская

Рождение ребёнка
733

Сын: Дрого

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротхильда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротруда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карломан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.08.754
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