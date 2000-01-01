Карломан
Место рожденияНе указано
Дата рождения710
Дата смерти17.08.754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
580
Сын: Пипин ланденский
Мать ребёнка: не указана
Рождение
710
Отец: Карл мартелл
Мать: Ротруда трирская
Рождение ребёнка
733
Сын: Дрого
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротхильда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротруда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карломан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.08.754