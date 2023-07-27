Квашнина (Фадеева) (Фадеева) Таисья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвашнина (Фадеева) (Фадеева) Таисья Антоновна

Квашнина (Фадеева) (Фадеева) Таисья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Фадеев Антон Дмитриевич

Мать: Фадеева Татьяна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Квашнин Леонид

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Квашнин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Леонид

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close