Квашнина (Фадеева) (Фадеева) Таисья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Фадеев Антон Дмитриевич
Мать: Фадеева Татьяна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Квашнин Леонид
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Квашнин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квашнин Леонид
Смерть
Неизвестно