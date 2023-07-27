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(Квашнина) Любовь Леонидовна
(Квашнина) Любовь Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Пол
Женский
Отец
Квашнин Леонид
Мать
Квашнина (фадеева) (Фадеева) Таисья Антоновна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Квашнин Леонид
Мать:
Квашнина (фадеева) Таисья Антоновна
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