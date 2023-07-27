(Квашнина) Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Квашнина) Любовь Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Квашнин Леонид

Мать: Квашнина (фадеева) Таисья Антоновна