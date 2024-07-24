Морокова Параковья Алексеевна
Место рожденияЯковка, Нижний Новгород
Дата рождения1917
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Яковка, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удалов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Андронова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Мороков Никлолай Фёдорович
Яковка, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
1955
Сын: Мороков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мороков Никлолай Фёдорович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Мороков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мороков Никлолай Фёдорович
Смерть
1998