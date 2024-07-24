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Морокова Параковья Алексеевна

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Место рождения

Яковка, Нижний Новгород

Дата рождения

1917

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Затеев Алексей Григорьевич

Мать: Затеева Пелагея Ксенофонтовна

Яковка, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удалов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороков Никлолай Фёдорович

Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Андронова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Мороков Никлолай Фёдорович

Яковка, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
1955

Сын: Мороков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мороков Никлолай Фёдорович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Мороков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мороков Никлолай Фёдорович

Смерть
1998

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