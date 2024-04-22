Дубровин Евдоким (Овдокимко) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Евдоким (Овдокимко) Михайлович

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Деревня Мелкозерова на реке Невье. (л.1548 об.) Во дворе Овдокимко Михаилов сын Дуброва. Сказал: родился де он в уезде Соли Камскои в гсдрве слободе. Жил за великим государем во крестьянех. В Сибирь... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Дубровин Никита Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Мелкозерово, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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