Дубровин Евдоким (Овдокимко) Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1620
Деревня Мелкозерова на реке Невье. (л.1548 об.) Во дворе Овдокимко Михаилов сын Дуброва. Сказал: родился де он в уезде Соли Камскои в гсдрве слободе. Жил за великим государем во крестьянех. В Сибирь... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Дубровин Никита Евдокимов
Мелкозерово, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно