Татьяна Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1831
Дочь: Матрона Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1833
Сын: Захарий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1834
Дочь: Анисия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Карпов
Рождение ребёнка
06.03.1838
Дочь: Дария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Карпов
Смерть
Неизвестно