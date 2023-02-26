Татьяна Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1831

Дочь: Матрона Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1833

Сын: Захарий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1834

Дочь: Анисия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Карпов

Рождение ребёнка
06.03.1838

Дочь: Дария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Карпов

Смерть
Неизвестно
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