Козмина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиМежду 1888 и 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Козмина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Козмин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Козмин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Козмина) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Козмин Григорий Васильевич
Смерть
Между 1888 и 1902