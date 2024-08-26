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Козмина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Между 1888 и 1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Козмина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Козмин Григорий Васильевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Козмин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Козмин Григорий Васильевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Козмина) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Козмин Григорий Васильевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1888 и 1902
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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