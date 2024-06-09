(Гавриилова) Настасья Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гавриилова) Настасья Гаврииловна

(Гавриилова) Настасья Гаврииловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Иванова Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Иванов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1780 ст.

Сын: Иванов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.