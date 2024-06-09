(Гавриилова) Настасья Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Иванова Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Иванов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1780 ст.
Сын: Иванов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно