Безносов Стефан Якимов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.01.1850
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно