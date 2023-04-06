Безносов Стефан Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносов Стефан Якимов

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Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.01.1850

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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