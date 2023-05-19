Чебукова (Безносова) Екатерина Козмина
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.01.1850
Рождение ребёнка
25.02.1850
Дочь: Евдокiя Стефанова
Отец ребёнка: Безносов Стефан Якимов
Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно