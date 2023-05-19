Чебукова (Безносова) Екатерина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебукова (Безносова) Екатерина Козмина

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.01.1850

Муж: Безносов Стефан Якимов

Рождение ребёнка
25.02.1850

Дочь: Евдокiя Стефанова

Отец ребёнка: Безносов Стефан Якимов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно