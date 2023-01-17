Гагарин Пётр Аввакумович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Аввакум Федорович
Мать: Анна
Предполагаемое место рождения.
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Гагарина Анна Яковлевна
Предполагаемое место рождения.
Место жительства
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагарина Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно