Гагарин Пётр Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагарин Пётр Аввакумович

Гагарин Пётр Аввакумович

avatar

Место рождения

Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Аввакум Федорович

Мать: Анна

Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Предполагаемое место рождения.
Место жительства
1811
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
1816
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гагарин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Гагарина Анна Яковлевна

Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Предполагаемое место рождения.
Место жительства
1834
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close