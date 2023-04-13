Масса Сальваторе
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Масса Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Золотухина Антония Сальваторе
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Клишович Мария Сальваторе
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно