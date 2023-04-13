Масса Сальваторе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасса Сальваторе

Масса Сальваторе

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Масса Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Золотухина Антония Сальваторе

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Клишович Мария Сальваторе

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Масса Антон Сальваторе

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close