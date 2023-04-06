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Самойлов Александр Алексеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Самойлов Алексей Севастьянович

Мать: Самойлова Евгения Евдокимовна

Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.04.1902

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.12.1903

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Микулина Марфа Александровна

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.05.1906

Сын: Самойлов Федор Александрович

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.08.1907

Сын: Самойлов Иван Александрович

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.02.1909

Сын: Самойлов Павел Александрович

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
03.05.1910

Сын: Самойлов Петр Александрович

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
12.01.1912

Сын: Самойлов Савва Александрович

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
22.12.1913

Сын: Самойлов Стефан Александрович

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.07.1915

Сын: Самойлов Александр Александрович

Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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