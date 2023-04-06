Самойлов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
24.04.1902
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.12.1903
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Микулина Марфа Александровна
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.05.1906
Сын: Самойлов Федор Александрович
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.08.1907
Сын: Самойлов Иван Александрович
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.02.1909
Сын: Самойлов Павел Александрович
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
03.05.1910
Сын: Самойлов Петр Александрович
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.01.1912
Сын: Самойлов Савва Александрович
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.12.1913
Сын: Самойлов Стефан Александрович
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.07.1915
Сын: Самойлов Александр Александрович
Мать ребёнка: Самойлова Анна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно