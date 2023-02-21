Осипов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Сергей Владимирович

Осипов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агошкова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Омельченко Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкандина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна

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