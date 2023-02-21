Осипов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агошкова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Омельченко Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкандина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шкандина Ольга Ивановна