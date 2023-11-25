Надежда Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Черкасова Евгения Николаева
Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Черкасова Варвара Николаева
Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Черкасова Фиона Николаева
Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Кузьма Николаев
Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Черкасова Арина Николаева
Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Черкасова Марья Николаева
Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев
Смерть
Неизвестно