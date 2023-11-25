Надежда Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Черкасов Степан Николаев

Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Черкасова Евгения Николаева

Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Черкасова Варвара Николаева

Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Черкасов Абрам Николаев

Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Черкасова Фиона Николаева

Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Кузьма Николаев

Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Черкасова Арина Николаева

Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Черкасова Марья Николаева

Отец ребёнка: Черкасов Николай Яковлев

Смерть
Неизвестно

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