Салогуб Александр Михалович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Короткова Елена Витальевна
Рождение ребёнка
03.01.2000
Сын: Салогуб Вадим Александрович
Мать ребёнка: Короткова Елена Витальевна