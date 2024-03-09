Фогель Петр Августович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1955
Дата смерти09.03.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1955
Рождение ребёнка
02.01.1979
Дочь: Фогель Лилия Петровна
Мать ребёнка: Фогель Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
13.10.1984
Сын: Фогель Александр Петрович
Мать ребёнка: Фогель Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фогель Любовь Николаевна
Смерть
09.03.2024