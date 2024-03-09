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Фогель Петр Августович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1955

Дата смерти

09.03.2024

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1955

Отец: Фогель Август Адольфович

Мать: Фогель-Соложенкина Раиса Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1979

Дочь: Фогель Лилия Петровна

Мать ребёнка: Фогель Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
13.10.1984

Сын: Фогель Александр Петрович

Мать ребёнка: Фогель Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фогель Любовь Николаевна

Смерть
09.03.2024
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