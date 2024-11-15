Евдокея / Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 21 год, муж - Никита Евдокимович, 16 лет 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Бракосочетание
Около 1830
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 27 лет, муж - Никита Евдокимович, 22 года 5 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокимова Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Евдокимов Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокимова Фекла Никитична
Отец ребёнка: Евдокимов Никита Евдокимович
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 31 год, муж - Никита Евдокимович, 26 лет 5 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 36 лет, муж - Никита Евдокимович, 31 год 4 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 41 год, муж - Никита Евдокимович, 41 года 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 46 лет, солдатка 4 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 14... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 51 год, муж - Никита Евдокимович, 51 год 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 54 года, муж - Никита Евдокимович, 54 года 29 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 61 год, вдова в бобылках Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797... Показать все
Смерть
После 1870