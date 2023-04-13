Воробьева Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мазина Акилина Диомидовна
Отец ребёнка: Воробьев Диомид Тарасович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Воробьев Федор Демьянович
Отец ребёнка: Воробьев Диомид Тарасович
Рождение ребёнка
21.04.1851
Сын: Воробьев Георгий Демьянович
Отец ребёнка: Воробьев Диомид Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно