Воробьева Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мазина Акилина Диомидовна

Отец ребёнка: Воробьев Диомид Тарасович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Воробьев Федор Демьянович

Отец ребёнка: Воробьев Диомид Тарасович

Рождение ребёнка
21.04.1851

Сын: Воробьев Георгий Демьянович

Отец ребёнка: Воробьев Диомид Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Диомид Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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