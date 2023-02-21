Хохлова Евдокия Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Евдокия Фокеевна

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Место рождения

поч. Каревский (Орловский оброчный стан, Росаковская волость)

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Около 1771 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Каревский (Орловский оброчный стан, Росаковская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Сын: Лысов Евдоким Алексеевич

Отец ребёнка: Лысов Алексей Петрович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1771 ст.
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