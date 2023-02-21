Хохлова Евдокия Фокеевна
Место рожденияпоч. Каревский (Орловский оброчный стан, Росаковская волость)
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиОколо 1771 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Каревский (Орловский оброчный стан, Росаковская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Отец ребёнка: Лысов Алексей Петрович
Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1771 ст.