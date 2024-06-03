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Кулшик Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулшик Пётр Данилович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Громовая (Кулшик) Зиновия Петровна

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кулшик Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кулшик Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кулшик Ксения Петровна

Отец ребёнка: Кулшик Пётр Данилович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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