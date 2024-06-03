Кулшик Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Громовая (Кулшик) Зиновия Петровна
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Данилович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кулшик Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Данилович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Данилович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кулшик Ксения Петровна
Отец ребёнка: Кулшик Пётр Данилович
Смерть
Неизвестно