Цесснер Фон Шпитценберг Рудольф Винценц Мария
Место рождениядеревня Добржичаны, Либешице, Окрес Лоуни, Устецкий край, Северная Богемия, Первая Чехословацкая Республика
Дата рождения06.02.1923
Дата смерти16.11.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1923
Отец: Цесснер Фон Шпитценберг Йозеф
Мать: Цесснер Фон Шпитценберг (Разумовская Фон Вигштейн) Елизавета Роза Анна Генриетта
Смерть
16.11.1942
Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область