(Korpi) Lovisa Tr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Korpi) Lovisa Tr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1836 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Korpi Simon

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1836

Сын: Häkin Johannes

Отец ребёнка: Häkin Adam S

Красные Череповицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Häkin Adam S

Смерть
Неизвестно
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