(Korpi) Lovisa Tr
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Korpi Simon
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1836
Сын: Häkin Johannes
Отец ребёнка: Häkin Adam S
Красные Череповицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Häkin Adam S
Смерть
Неизвестно