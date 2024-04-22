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Уткин Семен Матвеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.
Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: Матвей Иванов

Мать: Матрена Пименова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
31.08.1869

Жена: Ольга Николаева

Запись №2 31 Августа. Бессарабского полка, временно-отпущенный унтер-офицер Семен Матвеев Уткин. Православного исповедания, первым браком, 30 лет и Ащеринской волости, деревни Куровой крестьянская вд... Показать все
Бракосочетание
12.10.1879 ст.

Жена: Васса Николаева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 12 Октября. Бессарабского полка отставной фельдфебель Семен Матвеев Уткин. Православного вероисповедания, вторым браком, 48 лет и Хотебцовской волости, сельца Хотебцова, крестьянская вдова ... Показать все
Военная служба
До 1879 ст.
Род войск: Бессарабский полк Воинское звание: отставной фельдфебель
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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