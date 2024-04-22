Уткин Семен Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.
Отец: Матвей Иванов
Мать: Матрена Пименова
Бракосочетание
31.08.1869
Жена: Ольга Николаева
Запись №2 31 Августа. Бессарабского полка, временно-отпущенный унтер-офицер Семен Матвеев Уткин. Православного исповедания, первым браком, 30 лет и Ащеринской волости, деревни Куровой крестьянская вд... Показать все
Бракосочетание
12.10.1879 ст.
Жена: Васса Николаева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 12 Октября. Бессарабского полка отставной фельдфебель Семен Матвеев Уткин. Православного вероисповедания, вторым браком, 48 лет и Хотебцовской волости, сельца Хотебцова, крестьянская вдова ... Показать все
Военная служба
До 1879 ст.
Род войск: Бессарабский полк Воинское звание: отставной фельдфебель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно