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Шестопалов Алексей Федоров

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

04.10.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1813 ст.

Отец: Шестопалов Федор Семенов

Мать: Шестопалова Прасковья Матвеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Шестопалов Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
от опухоли
Рождение ребёнка
01.04.1841 ст.

Дочь: Шестопалов Ефим Алексеев

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.

Дочь: Феврония Алексеева

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1844 ст.

Сын: Шестопалов Абрам Алексеев

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1847 ст.

Сын: Шестопалов Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1849 ст.

Дочь: Феврония Алексеева

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1852 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Агафья Андреева

Смерть
Неизвестно
Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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