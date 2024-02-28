Шестопалов Алексей Федоров
Место рождения
Дата рождения04.10.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1813 ст.
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Шестопалов Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
от опухоли
Рождение ребёнка
01.04.1841 ст.
Дочь: Шестопалов Ефим Алексеев
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.
Дочь: Феврония Алексеева
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
23.10.1844 ст.
Сын: Шестопалов Абрам Алексеев
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
11.03.1847 ст.
Сын: Шестопалов Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
20.06.1849 ст.
Дочь: Феврония Алексеева
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
14.03.1852 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Шестопалова Агафья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область