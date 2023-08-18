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Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

19.01.1817 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Хотония Петрова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Василиса Петрова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1809 ст.

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Фиона Петрова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1813 ст.

Сын: Ремизов Платон Петров

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.01.1817 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: неизвестно
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