Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти19.01.1817 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Хотония Петрова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Василиса Петрова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1809 ст.
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Фиона Петрова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
19.11.1813 ст.
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1817 ст.
Причина смерти: неизвестно