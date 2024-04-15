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Простатина Варвара Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1903 ст.

Сын: Простатин Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Простатин Никифор Дмитриевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS76-S?i=632&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.

Сын: Простатин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Простатин Никифор Дмитриевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHS-Z?i=846&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Простатин Никифор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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