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Боркичев Григорий Васильевич

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1858

Отец: Боркичев Василий Петрович

Мать: Боркичева Параскева Степановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
08.09.1858
Восприемник - той же вотчины и того же дома крестьянин Григорий Петрович Боркичев
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Боркичев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Боркичева Елизавета Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Боркичев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Боркичева Елизавета Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Боркичев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Боркичева Елизавета Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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