Боркичев Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1858
Крещение
08.09.1858
Восприемник - той же вотчины и того же дома крестьянин Григорий Петрович Боркичев
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Боркичев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Боркичева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Боркичев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Боркичева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Боркичев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Боркичева Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно